Mafia: The Old Country chega com suporte total ao PS5 Pro no lançamento

E aí meus capangas digitais, aqui quem fala é o Marcelo Mendes, aquele que já zerou Mafia 2 de smoking e chapéu fedora só pra manter...

Game Hall|Do R7

E aí meus capangas digitais, aqui quem fala é o Marcelo Mendes, aquele que já zerou Mafia 2 de smoking e chapéu fedora só pra manter o estilo, e hoje venho contar uma daquelas boas: o novo Mafia: The Old Country já vai chegar no gás do PS5 Pro logo no lançamento, que rola nesta sexta, 8 de agosto.

