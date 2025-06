Magic: The Gathering x Sonic the Hedgehog – a collab absurdamente genial Alô, colecionadores de cartas, fãs do ouriço azul e magos de mesa de jantar! A Magali ‘Pixel’ Susana tá de volta, desta vez com uma... Game Hall|Do R7 27/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h38 ) twitter

Alô, colecionadores de cartas, fãs do ouriço azul e magos de mesa de jantar! A Magali ‘Pixel’ Susana tá de volta, desta vez com uma notícia que parece fanfic, mas é 100% real, oficial e absolutamente surtada: Sonic the Hedgehog invadiu o universo de Magic: The Gathering. No dia 27, a Hasbro (via Wizards of the Coast) anunciou uma parceria interdimensional com a SEGA, criando nada menos do que três coleções Secret Lair inspiradas em Sonic the Hedgehog. Sim. Sonic. De calça jeans invisível. Correndo mais rápido que seus lands desviram.

Não perca a chance de saber mais sobre essa colaboração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

