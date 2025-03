Mandragora: Whispers of the Witch Tree – Um RPG sombrio inspirado no folclore europeu Com uma ambientação sombria e elementos que misturam RPG de ação, Souls-like e Metroidvania, Mandragora: Whispers of the Witch Tree... Game Hall|Do R7 05/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h47 ) twitter

Com uma ambientação sombria e elementos que misturam RPG de ação, Souls-like e Metroidvania, Mandragora: Whispers of the Witch Tree é um dos títulos mais promissores da desenvolvedora Primal Game Studio. Alex Pearson, gerente de marketing do estúdio, e Gabor Szabo, designer do jogo, cederam uma entrevista ao GameHall para compartilhar mais detalhes sobre a criação, inspirações e o que os jogadores podem esperar da jornada por Faelduum.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre este RPG intrigante!

