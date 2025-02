Mark of the Deep zarpa no dia 24 de janeiro para PC E aí, minha tripulação de gamers destemidos? A Mad Mimic tá trazendo “Mark of the Deep”, um Metroidvania cheio de treta, pirataria... Game Hall|Do R7 15/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 15/01/2025 - 10h47 ) twitter

E aí, minha tripulação de gamers destemidos? A Mad Mimic tá trazendo “Mark of the Deep”, um Metroidvania cheio de treta, pirataria e aquele combate Souls-like que a gente ama (e odeia porque morre muito, né?). A data de lançamento é 24 de janeiro de 2025, e o jogo chega primeiro no PC (Steam, GOG e Epic Games Store), mas calma, as versões pra Switch, PS5 e Xbox Series X|S tão a caminho ainda este ano. Bora falar desse tesouro gamer que vem aí?

Não perca a chance de se aventurar nesse mundo incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

