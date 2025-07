Marvel Tokon: Fighting Souls será jogável na EVO 2025 com seis personagens E se você tiver sorte, ainda leva um broche pra casa — tipo prêmio por sobreviver ao parry do Iron Man! É oficial: Marvel Tokon: Fighting... Game Hall|Do R7 23/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h38 ) twitter

E se você tiver sorte, ainda leva um broche pra casa — tipo prêmio por sobreviver ao parry do Iron Man! É oficial: Marvel Tokon: Fighting Souls, o novo jogo de luta da parceria Sony + Arc System Works, vai estar jogável na EVO 2025. O evento rola entre 1º e 3 de agosto no Las Vegas Convention Center, e quem estiver por lá já pode preparar os dedos pro input de quatro personagens em time, muito assist tag, combo aéreo e provavelmente uma ou outra treta com golpe invencível na entrada de especial.

