Marvel Tokon: Fighting Souls terá beta fechado no PS5 em setembro

Jogos de luta. Essa categoria nobre onde a gente vê mágicos do controle criando poesia com inputs precisos e combos milimétricos… ou então só um marmanjo apertando botão igual louco com o Capitão América gritando “FREEDOM!” a cada soco. E é nesse espírito de caos e expectativa que Marvel Tokon: Fighting Souls, a nova aposta da Arc System Works com a Sony, vai entrar no ringue com seu beta fechado no PS5 entre os dias 5 e 7 de setembro.

