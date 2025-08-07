Mecânicas de destruição de Battlefield 6 são impossíveis na Unreal Engine 5, afirma produtor Se você achava que Battlefield 6 poderia algum dia migrar para a famigerada Unreal Engine 5, pode ir tirando seu cavalo blindado da... Game Hall|Do R7 07/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h38 ) twitter

Game Hall

Se você achava que Battlefield 6 poderia algum dia migrar para a famigerada Unreal Engine 5, pode ir tirando seu cavalo blindado da chuva. Segundo David Sirland, produtor sênior da DICE, as mecânicas de destruição do jogo simplesmente não seriam viáveis em motores gráficos genéricos, incluindo a queridinha da indústria atual.

Para saber mais sobre as razões por trás dessa decisão e o que isso significa para o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

