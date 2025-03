Mecha BREAK arma seu primeiro torneio global de eSports antes do lançamento! E aí, pilotos de mecha! Se vocês achavam que o hype do Mecha BREAK já tava no talo, segura essa: a Amazing Seasun Games anunciou o... Game Hall|Do R7 12/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h30 ) twitter

E aí, pilotos de mecha! Se vocês achavam que o hype do Mecha BREAK já tava no talo, segura essa: a Amazing Seasun Games anunciou o primeiro torneio global de eSports do jogo antes mesmo do lançamento! De 13 a 16 de março, as maiores equipes da China, Japão e América do Norte vão cair na porrada metálica pra ver quem domina os robôs de guerra nesse pré-lançamento épico!

Não perca a chance de saber tudo sobre esse torneio histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

