Metal Eden chega em setembro com robôs, drama existencial e um trailer cheio de frases que ninguém entende

Atenção, gamers existencialistas! Finalmente chegou a sua chance de controlar um robô super armado com crise de identidade e uma arma de plasma que grita mais do que o seu modem da NET aos domingos. Metal Eden, o novo FPS de ficção científica da Reikon Games (sim, os mesmos de Ruiner, aquele jogo que todo mundo fingiu que jogou), chega no dia 2 de setembro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo intrigante e suas promessas de ação e filosofia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

