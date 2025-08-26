Metal Gear Solid Delta roda melhor no PS5 que no PS5 Pro
Quando o console “Pro” entrega menos que o básico e até o Snake ri na sua cara! Olha só que situação linda: você gastou aquele rim...
Quando o console “Pro” entrega menos que o básico e até o Snake ri na sua cara! Olha só que situação linda: você gastou aquele rim parcelado em 10x sem juros no PS5 Pro, achando que ia virar o Master Racer das salas com TV de 60 polegadas, e descobre que o PS5 base roda Metal Gear Solid Delta: Snake Eater melhor. Isso mesmo. A Konami, a Digital Foundry e até o papagaio do vizinho já confirmaram: o console “Pro” da Sony tá rodando como se tivesse bronquite.
