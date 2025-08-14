Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entra em pré-venda no Brasil com a Tactical Edition para PS5
Falta pouco para os fãs brasileiros finalmente colocarem as mãos em um dos remakes mais aguardados dos últimos anos. A Konami confirmou...
Falta pouco para os fãs brasileiros finalmente colocarem as mãos em um dos remakes mais aguardados dos últimos anos. A Konami confirmou que a Tactical Edition de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater já está em pré-venda no Brasil para PlayStation 5, com lançamento marcado para 28 de agosto de 2025 — a mesma data do lançamento mundial.
Não perca a chance de saber mais sobre essa edição incrível e todos os detalhes do jogo
