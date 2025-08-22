Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ganha trailer de lançamento com gráficos de chorar sangue Senhoras e senhores, chegou o momento: a Konami, aquela empresa que vive de pachinko e nostalgia, decidiu finalmente lembrar que faz... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h37 ) twitter

Senhoras e senhores, chegou o momento: a Konami, aquela empresa que vive de pachinko e nostalgia, decidiu finalmente lembrar que faz videogame e lançou o trailer de lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. É isso mesmo, o remake do clássico de 2004, agora totalmente refeito no Unreal Engine 5, com direito a gráficos tão detalhados que você consegue ver até o fio de barba mal feita do Snake depois de passar três dias dormindo em barranco molhado.

Não perca a chance de reviver essa obra-prima dos videogames! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

