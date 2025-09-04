Logo R7.com
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Guia de configurações no PC

Remake de Metal Gear Solid 3 não é qualquer coisa: estamos falando de um dos jogos mais icônicos da história dos stealth games, agora repaginado na Unreal Engine 5. O problema? Beleza custa caro em desempenho. Se você cair no papo de rodar tudo no Ultra sem pensar, vai ver sua GPU gritando mais alto que o coronel no codec.

Para mais dicas e detalhes sobre como otimizar sua experiência em Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

