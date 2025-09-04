Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Guia de configurações no PC Remake de Metal Gear Solid 3 não é qualquer coisa: estamos falando de um dos jogos mais icônicos da história dos stealth games, agora... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Remake de Metal Gear Solid 3 não é qualquer coisa: estamos falando de um dos jogos mais icônicos da história dos stealth games, agora repaginado na Unreal Engine 5. O problema? Beleza custa caro em desempenho. Se você cair no papo de rodar tudo no Ultra sem pensar, vai ver sua GPU gritando mais alto que o coronel no codec.

Para mais dicas e detalhes sobre como otimizar sua experiência em Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

GTA San Andreas Definitive Edition – 5 lugares icônicos para revisitar

Hollow Knight: Silksong derruba Steam e lojas no lançamento

Xbox Game Pass em setembro: Hollow Knight Silksong estreia no serviço junto com Nine Sols e mais jogos