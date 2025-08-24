Logo R7.com
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater – modo “Guy Savage” vindo em 2025

Se você achou que Metal Gear Solid 3: Snake Eater já era pesado o bastante em drama, traição ninja e exercícios de camuflagem com abacates...

Game Hall|Do R7

Se você achou que Metal Gear Solid 3: Snake Eater já era pesado o bastante em drama, traição ninja e exercícios de camuflagem com abacates, prepare-se: o remake Metal Gear Solid Δ: Snake Eater não só tá chegando com gráficos de chorar de emoção, mas também resgatou o lendário minigame oculto “Guy Savage”, agora repaginado pela PlatinumGames.

