Metaphor: ReFantazio já chegou ao Game Pass e seu mundo é um convite pra sonhar

Amiguinhos do mundo mágico dos JRPGs, atenção! O momento chegou. Metaphor: ReFantazio, o tão esperado RPG da ATLUS, já está disponível no Game Pass. Ou seja: você pode embarcar nesta aventura maravilhosa agora mesmo, sem nem precisar tirar o pó do seu cofrinho. Uma benção? Um chamado? Talvez as duas coisas.

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa incrível aventura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

