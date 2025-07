Michael Madsen se vai, mas sua voz arrepia até nos pixels O mundo do cinema e dos games está de luto: Michael Madsen, ícone tarantinesco com participações marcantes em Reservoir Dogs, Kill... Game Hall|Do R7 05/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O mundo do cinema e dos games está de luto: Michael Madsen, ícone tarantinesco com participações marcantes em Reservoir Dogs, Kill Bill e Once Upon a Time in Hollywood, morreu ontem, 3 de julho, aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco em sua casa em Malibu.

Para saber mais sobre a carreira e o legado de Michael Madsen, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Indústria dos games fatura “só” 182 bilhões em 2024

Stop Killing Games bate 1 milhão de assinaturas na Europa

Donkey Kong Bananza foi feito pela equipe de Super Mario Odyssey