Microsoft CANCELA MMORPG da ZeniMax pra botar todas as fichas em Fallout 5 A empresa decidiu trocar um RPG online novinho em folha por mais um Fallout com cheirinho de ferrugem e radiação — porque pra quê arriscar... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

A empresa decidiu trocar um RPG online novinho em folha por mais um Fallout com cheirinho de ferrugem e radiação — porque pra quê arriscar algo novo, né? Bora fazer o que já vende sem pensar duas vezes, tipo miojo de frango no fim do mês.

Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa decisão polêmica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Sistema de Moradias de World of Warcraft será testável na gamescom 2025

Life is Strange Collection chega ao PS5 e eu já tô separando a caixinha de lenço

Towa and the Guardians of the Sacred Tree: novos aliados, novos mistérios