Microsoft demite 15 mil supostamente para investir US$ 80 bi em IA Demissões recordes pra custear um playground de IA? Segundo o Seattle Times, a Microsoft já demitiu mais de 15 000 pessoas só em 2025... Game Hall|Do R7 05/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Demissões recordes pra custear um playground de IA? Segundo o Seattle Times, a Microsoft já demitiu mais de 15 000 pessoas só em 2025, com mais de 9 000 só na última leva — quase 4% da força de trabalho! Isso tudo enquanto o Satya Nadella anuncia um investimento de US$ 80 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial neste ano — US$ 25 bi a mais que no ano anterior.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Ultimato final para Anthem: servidores desligam dia 12 de janeiro de 2026

Game of Thrones: A Guerra por Westeros traz estratégia brutal

Análise | I Am Your Beast – Libere o predador em até 90 segundos