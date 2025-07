Microsoft diz que o Game Pass é lucrativo… mesmo ignorando o que custa fazer os jogos 🧾 Por RumbleTech – contador informal da indústria gamer. E a palhaçada fiscal continua: Microsoft jurou de pé junto que o Game Pass... Game Hall|Do R7 10/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h38 ) twitter

Game Hall

Por RumbleTech – contador informal da indústria gamer. A palhaçada fiscal continua: Microsoft jurou de pé junto que o Game Pass é lucrativo, mesmo depois de um leak dizendo que os cálculos da empresa ignoram um pequeno detalhe chamado “custos de produção dos próprios estúdios internos”.

Para entender melhor essa polêmica e as implicações financeiras do Game Pass, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

