Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Microsoft expande Xbox Cloud Gaming para assinantes do Game Pass Core e Standard

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (27) uma novidade que promete ampliar ainda mais o alcance da jogatina na nuvem: o Xbox Cloud...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (27) uma novidade que promete ampliar ainda mais o alcance da jogatina na nuvem: o Xbox Cloud Gaming passa a ser liberado também para assinantes do Game Pass Core e Game Pass Standard. Até então, esse recurso era exclusivo do Game Pass Ultimate, o plano mais completo da assinatura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.