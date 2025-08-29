Microsoft expande Xbox Cloud Gaming para assinantes do Game Pass Core e Standard
A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (27) uma novidade que promete ampliar ainda mais o alcance da jogatina na nuvem: o Xbox Cloud Gaming passa a ser liberado também para assinantes do Game Pass Core e Game Pass Standard. Até então, esse recurso era exclusivo do Game Pass Ultimate, o plano mais completo da assinatura.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!
