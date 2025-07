Microsoft faz 9 mil cortes e Phil Spencer ainda diz “obrigado” Alô, tropa do Master Race que observa o caos de binóculo 4K, vamos bater palma lenta pro maior exercício de malabarismo corporativo... Game Hall|Do R7 02/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h57 ) twitter

Alô, tropa do Master Race que observa o caos de binóculo 4K, vamos bater palma lenta pro maior exercício de malabarismo corporativo da semana: a Microsoft está mandando embora até 9.100 funcionários, e o discurso de despedida do Phil Spencer foi mais educado que NPC de JRPG dizendo “me desculpe por te atacar com uma espada gigante”. Sim, meus nobres, a gigante de Redmond resolveu dar mais uma “otimizada estratégica” nas suas divisões de jogos. Porque nada diz “estamos crescendo” como a frase: “vamos seguir o exemplo da Microsoft e cortar camadas de gerenciamento” — que, na linguagem corporativa, significa “manda ver no RH com a foice +9”. “Temos mais jogos e mais jogadores do que nunca” — então bora demitir geral!

