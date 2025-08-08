Logo R7.com
Microsoft Flight Simulator 2024 leva você para voar sobre Jurassic World

Tá aí uma notícia que faz o velho Rumbletech sorrir igual quando o carvão tá no ponto e a picanha chega na tábua: Microsoft Flight...

Tá aí uma notícia que faz o velho Rumbletech sorrir igual quando o carvão tá no ponto e a picanha chega na tábua: Microsoft Flight Simulator 2024 vai deixar você pilotar no arquipélago de Jurassic World! Sim, meu amigo, agora dá pra unir o melhor dos dois mundos — voar lindamente e ao mesmo tempo imaginar o Tiranossauro olhando pra cima pensando: “será que esse jatinho é comestível?”

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível experiência de voo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

