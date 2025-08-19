Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Mod devolve drama original para Wuchang: Fallen Feathers

Gente, olha só que rolê: depois da polêmica atualização 1.5 de Wuchang: Fallen Feathers, que deixou muita gente de coração partido,...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Gente, olha só que rolê: depois da polêmica atualização 1.5 de Wuchang: Fallen Feathers, que deixou muita gente de coração partido, um modzinho super querido chegou para restaurar a história como ela era antes. É como se alguém tivesse passado uma borracha mágica nas mudanças estranhas e devolvido o jogo ao seu jeitinho original.

Não perca a chance de entender como a comunidade se uniu para resgatar a essência do jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.