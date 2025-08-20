Monster Hunter Wilds terá crossover com Final Fantasy XIV Online em setembro A gamescom Opening Night Live 2025 trouxe uma daquelas surpresas que mexem com o coração dos fãs de RPG: Monster Hunter Wilds vai receber... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h38 ) twitter

Game Hall

A gamescom Opening Night Live 2025 trouxe uma daquelas surpresas que mexem com o coração dos fãs de RPG: Monster Hunter Wilds vai receber uma colaboração especial com Final Fantasy XIV Online. A revelação foi feita diretamente no palco, pelas mãos de Ryozo Tsujimoto, produtor de Monster Hunter Wilds, e Naoki Yoshida, diretor e produtor de Final Fantasy XIV Online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades desse crossover imperdível!

