Monster Hunter Wilds terá crossover com Final Fantasy XIV Online em setembro

A gamescom Opening Night Live 2025 trouxe uma daquelas surpresas que mexem com o coração dos fãs de RPG: Monster Hunter Wilds vai receber...

Game Hall|Do R7

A gamescom Opening Night Live 2025 trouxe uma daquelas surpresas que mexem com o coração dos fãs de RPG: Monster Hunter Wilds vai receber uma colaboração especial com Final Fantasy XIV Online. A revelação foi feita diretamente no palco, pelas mãos de Ryozo Tsujimoto, produtor de Monster Hunter Wilds, e Naoki Yoshida, diretor e produtor de Final Fantasy XIV Online.

