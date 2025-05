Moonwater Plains – Parte 3 chega em Blade Soul NEO Sabe quando um jogo te convida pra uma aventura tão épica, tão sombria, tão cheia de nomes que parecem ter saído de uma enciclopédia... Game Hall|Do R7 23/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h57 ) twitter

Sabe quando um jogo te convida pra uma aventura tão épica, tão sombria, tão cheia de nomes que parecem ter saído de uma enciclopédia mitológica japonesa, que você sente até a alma apertar as botas? Pois Blade & Soul NEO tá chegando com Moonwater Plains – Parte 3, e se você achava que já tinha enfrentado o que havia de mais esquisito no reino das espadas e dos ventos, se prepara. Porque agora o perigo tem forma de labirinto mecânico, árvore demoníaca, e até um chefe chamado Tempest Lord (sim, com letra maiúscula e tudo). A nova atualização chega no dia 27 de maio, de graça, pela plataforma PURPLE, e traz duas novas Masmorras Lendárias que, sinceramente, poderiam facilmente ser capítulos perdidos de algum pergaminho antigo de aventura proibida.

