Mortal Kombat 1 ultrapassa 6,2 milhões de cópias vendidas
A lendária franquia Mortal Kombat segue mostrando que ainda é uma das forças dominantes no universo dos jogos de luta. Recentemente, o diretor e co-criador Ed Boon anunciou que Mortal Kombat 1 já atingiu a marca impressionante de 6,2 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em setembro de 2023. Para um título que veio com a proposta ousada de reinventar a própria narrativa da série e trazer um sistema de combate renovado, esses números deixam claro que o público comprou a ideia — literalmente.
Para mais detalhes sobre esse sucesso estrondoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
