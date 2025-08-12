Mortal Kombat 1 ultrapassa 6,2 milhões de cópias vendidas A lendária franquia Mortal Kombat segue mostrando que ainda é uma das forças dominantes no universo dos jogos de luta. Recentemente... Game Hall|Do R7 12/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h58 ) twitter

A lendária franquia Mortal Kombat segue mostrando que ainda é uma das forças dominantes no universo dos jogos de luta. Recentemente, o diretor e co-criador Ed Boon anunciou que Mortal Kombat 1 já atingiu a marca impressionante de 6,2 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em setembro de 2023. Para um título que veio com a proposta ousada de reinventar a própria narrativa da série e trazer um sistema de combate renovado, esses números deixam claro que o público comprou a ideia — literalmente.

Para mais detalhes sobre esse sucesso estrondoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

