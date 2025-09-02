Mortal Kombat II é adiado para maio de 2026
Ô tristeza, galera. O Mortal Kombat II, aquele filme que prometia mais sangue que churrasco de domingo malpassado, foi oficialmente adiado para 15 de maio de 2026. A estreia antes era em outubro de 2025, mas a Warner resolveu fazer o famoso fatality no hype e empurrou o lançamento pro verãozão americano. Porque, segundo eles, no calor a galera compra mais pipoca e toma mais refri, logo… mais bilheteria. Matemática hollywoodiana.
