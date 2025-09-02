Mortal Kombat II é adiado para maio de 2026 Ô tristeza, galera. O Mortal Kombat II, aquele filme que prometia mais sangue que churrasco de domingo malpassado, foi oficialmente... Game Hall|Do R7 01/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ô tristeza, galera. O Mortal Kombat II, aquele filme que prometia mais sangue que churrasco de domingo malpassado, foi oficialmente adiado para 15 de maio de 2026. A estreia antes era em outubro de 2025, mas a Warner resolveu fazer o famoso fatality no hype e empurrou o lançamento pro verãozão americano. Porque, segundo eles, no calor a galera compra mais pipoca e toma mais refri, logo… mais bilheteria. Matemática hollywoodiana.

Para mais detalhes sobre esse adiamento e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Setembro gamer: uma avalanche de lançamentos que vai sugar sua carteira e seu tempo livre

Análise | Gears of War: Reloaded – O churrascão de tiros que nunca esfria

Bloober quer encher o Switch 2 de terror no estilo GameCube