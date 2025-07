Mortal Kombat II ganha trailer e parece o churrasco dos ninjas Vai ser trash? Vai. Vai ser exagerado? Com certeza. Vai ser divertido? Mano… com Scorpion e Johnny Cage no mesmo filme, isso aqui vai... Game Hall|Do R7 18/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h38 ) twitter

Game Hall

Vai ser trash? Vai. Vai ser exagerado? Com certeza. Vai ser divertido? Mano… com Scorpion e Johnny Cage no mesmo filme, isso aqui vai ser melhor que pizza fria de café da manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa nova aventura cheia de ação e nostalgia!

