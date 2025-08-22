Logo R7.com
Mortal Kombat: Legacy Kollection confirma novos jogos

Ô, meus jovens padawans e velhas guardas do fliper, segura essa bomba: a Atari junto com a Digital Eclipse meteram o pé na porta da...

Ô, meus jovens padawans e velhas guardas do fliper, segura essa bomba: a Atari junto com a Digital Eclipse meteram o pé na porta da nostalgia e confirmaram que Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, Mortal Kombat: Special Forces e o lendário (e raríssimo) Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet tão chegando na Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Não perca a chance de saber mais sobre essa coletânea recheada de nostalgia e ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

