Mortal Kombat: Legacy Kollection confirma novos jogos Ô, meus jovens padawans e velhas guardas do fliper, segura essa bomba: a Atari junto com a Digital Eclipse meteram o pé na porta da... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h39 )

Ô, meus jovens padawans e velhas guardas do fliper, segura essa bomba: a Atari junto com a Digital Eclipse meteram o pé na porta da nostalgia e confirmaram que Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, Mortal Kombat: Special Forces e o lendário (e raríssimo) Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet tão chegando na Mortal Kombat: Legacy Kollection.

