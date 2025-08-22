Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

My Hero Academia: All’s Justice brilha em novo trailer com batalhas 3v3 épicas

Respira fundo comigo: PLUS ULTRAAA! 💥 Porque é exatamente isso que o novo trailer de My Hero Academia: All’s Justice me fez gritar...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Respira fundo comigo: PLUS ULTRAAA! Porque é exatamente isso que o novo trailer de My Hero Academia: All’s Justice me fez gritar sozinha na frente do PC. A Bandai Namco finalmente mostrou o sistema de batalhas, e já adianto: se você é fã de anime e sempre sonhou em recriar aquelas lutas insanas de Deku, Bakugo, Shigaraki e cia., pode preparar o coraçãozinho porque o hype tá real.

Para mais detalhes emocionantes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.