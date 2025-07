My Hero Academia: All’s Justice é anunciado — e o soco final promete rasgar a tela! Ai, ai… Respira, minha alma de U.A. que já passou por trauma demais! A Bandai Namco não teve dó do meu coraçãozinho de fã e acabou... Game Hall|Do R7 03/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h57 ) twitter

Ai, ai… Respira, minha alma de U.A. que já passou por trauma demais! A Bandai Namco não teve dó do meu coraçãozinho de fã e acabou de anunciar My Hero Academia: All’s Justice, um jogo de luta em arena 3D que vai jogar a gente diretamente dentro do arco da Guerra Final. Sim, minha gente. Aquilo tudo. Aquela saga. Aquela sequência de pancadaria, lágrimas, narizes sangrando e discursos motivacionais no meio do apocalipse. É agora que a gente apanha emocionalmente com controle na mão.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante anúncio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

