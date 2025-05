MythWalker ganha recurso de Tethering e fadas Wyldevae Sabe aquele sonho antigo de viver uma aventura de RPG com os amigos, mesmo que cada um esteja num canto do planeta? MythWalker ouviu... Game Hall|Do R7 21/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Sabe aquele sonho antigo de viver uma aventura de RPG com os amigos, mesmo que cada um esteja num canto do planeta? MythWalker ouviu, anotou com caneta dourada e fez acontecer. Com um update cheio de charme, desafio e um sistema inédito de jogabilidade cooperativa global chamado Tethering, o jogo mobile da NantGames deu um passo gigante pra mostrar que fantasia pode nascer em qualquer lugar — até no ponto de ônibus da esquina.

Para saber mais sobre essa atualização incrível e como ela transforma a experiência de jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

SHINOBI: Art of Vengeance mostra Neo City em novo vídeo e prova que o ninja ainda é rei

Pokémon GO encanta a gamescom latam 2025

Latin American Games Showcase volta no Summer Game Fest 2025