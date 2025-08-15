Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Neo Berlin 2087 impressiona na gamescom 2025 com vibe Max Payne e Matrix

Mais um dia normal no futuro distópico dos trailers de games! Você sabe que está ficando velho no mundo gamer quando vê um trailer...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Mais um dia normal no futuro distópico dos trailers de games! Você sabe que está ficando velho no mundo gamer quando vê um trailer na gamescom 2025 e pensa: “Já vi isso antes… umas 15 vezes, em 15 jogos diferentes.” Pois é, meus caros entusiastas do PC Master Race, Neo Berlin 2087 apareceu com um vídeo novo e chamou a atenção.

Não perca a chance de saber mais sobre este jogo que promete trazer nostalgia e ação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.