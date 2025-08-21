Neverness to Everness encanta com novo trailer na gamescom 2025
Ai, meu coraçãozinho gamer não estava preparado pra isso. Na gamescom 2025, a Perfect World Games e a Hotta Studio resolveram soltar um novo trailer de Neverness to Everness, esse RPG urbano sobrenatural de mundo aberto que parece ter sido feito sob medida pra quem gosta de perder horas explorando cidades misteriosas cheias de segredos e neon.
Para saber mais sobre esse jogo que promete encantar os fãs de RPG, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
