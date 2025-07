NINJA GAIDEN: Ragebound chega rasgando em 31 de julho com gameplay estilo raiz! E aí, guerreiros das antigas, fãs de retro e jogadores que acham que pixel art é arte sagrada! O Spider voltou daquele jeitão empolgado... Game Hall|Do R7 09/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h18 ) twitter

Game Hall

E aí, guerreiros das antigas, fãs de retro e jogadores que acham que pixel art é arte sagrada! O Spider voltou daquele jeitão empolgado, nostálgico e com a alma no fliperama, porque tem novidade nervosa chegando direto do túnel do tempo — e não, não é emulação, é respeito à quebrada dos retrô: NINJA GAIDEN: Ragebound chega no dia 31 de julho pra devolver o trono dos ninjas ao seu lugar de direito. Dotemu e The Game Kitchen, vocês não só ressuscitaram um clássico — vocês reencarnaram a lenda com katana na mão e shuriken no bolso.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa nova aventura ninja, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

