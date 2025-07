Nintendo esconde devkit do Switch 2 como se fosse segredo milenar de Hyrule Mesmo após o anúncio do console, vários estúdios ainda não receberam o devkit do Switch 2, e o motivo parece ser um misto de suspense... Game Hall|Do R7 15/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h38 ) twitter

Mesmo após o anúncio do console, vários estúdios ainda não receberam o devkit do Switch 2, e o motivo parece ser um misto de suspense Shyamalan com teimosia estilo Bowser. Uma Direct deve chegar no fim de julho, mas a galera já tá no modo “cadê meu brinquedo, Nintendo?”

Para saber mais sobre essa situação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

