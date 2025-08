Nintendo estraga voo de 9 horas com “cartucho virtual”: o terror portátil está de volta Sabe aquele momento sagrado de abrir o Switch no avião, longe da internet, longe do chefe, longe do boleto da fatura do mês? Pois é... Game Hall|Do R7 03/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 19h38 ) twitter

Game Hall

Sabe aquele momento sagrado de abrir o Switch no avião, longe da internet, longe do chefe, longe do boleto da fatura do mês? Pois é, um pobre guerreiro da era digital decidiu enfrentar um voo de nove horas com seu fiel companheiro da Nintendo e… adivinha? Foi brutalmente derrotado pelo mais novo vilão da Big N: o cartucho virtual.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e as reações dos jogadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

