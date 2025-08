Nintendo reajusta preços do Switch nos EUA, mas Brasil segue no modo “tamo junto até cair” Então, jovens padawans do controle colorido, segura esse plot twist do mês: o Switch vai ficar mais caro nos Estados Unidos, mas no... Game Hall|Do R7 04/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h38 ) twitter

Game Hall

Então, jovens padawans do controle colorido, segura esse plot twist do mês: o Switch vai ficar mais caro nos Estados Unidos, mas no Brasil? Aqui, nada muda. Pelo menos por enquanto. Segundo a própria Nintendo, a gente tá fora desse bonde do reajuste.

Para saber mais sobre essa situação e o que isso significa para os gamers brasileiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

