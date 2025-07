Nova geração do Xbox pode matar retrocompatibilidade com Xbox One 🧂 Por RumbleTech – instalando sarcasmo via atualização obrigatória. Se você achava que a Microsoft tava focada em construir o futuro... Game Hall|Do R7 10/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Por RumbleTech – instalando sarcasmo via atualização obrigatória. Se você achava que a Microsoft tava focada em construir o futuro do Xbox… parabéns, você acreditou de novo. Segundo os insiders da vez, o próximo console da empresa — aquele mesmo que prometia mudar tudo e já tá sendo comparado a um PC glorificado com adesivo verde — pode não ser retrocompatível com jogos de Xbox One.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

GTA 6 Online pode ter até 96 jogadores por servidor

CYBERPUNK 2077 DE GRAÇA NO PS PLUS?! Night City abriu as portas pra quebrada, parça!

Usuários da Steam têm mais jogos que tempo de vida — e adoram isso