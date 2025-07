Nova IP da Sony Santa Monica? Que nada, é só o Cory Barlog te trollando Jason Schreier desmente os boatos de ficção científica e nova franquia — e confirma que o próximo projeto do Cory Barlog parece novo... Game Hall|Do R7 17/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Jason Schreier desmente os boatos de ficção científica e nova franquia — e confirma que o próximo projeto do Cory Barlog parece novo, mas é mais do mesmo com tempero gourmet e trilha épica tocada por nórdico de barba grossa. Chama o Kratos, mas dessa vez não precisa trazer o machado não, que o rumor já morreu sozinho!

Para mais detalhes e uma análise completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

E se Contra e Castlevania II fossem portados para o Master System?

Rumor: Virtuos pode virar “Virtuosos do Desemprego” com 300 demissões

GTA 6: o milagre financeiro da indústria de games