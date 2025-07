Novo filme de Street Fighter encontra seu M. Bison David Dastmalchian, o Polka Dot Man, agora vai dominar o mundo com Psycho Power. E sim, isso é real. GENTE. ALGUÉM ME SEGURA. Alguém... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h38 ) twitter

Game Hall

David Dastmalchian, o Polka Dot Man, agora vai dominar o mundo com Psycho Power. E sim, isso é real. GENTE. ALGUÉM ME SEGURA. Alguém me joga um Hadouken de tranquilizante, porque ACABARAM DE ESCALAR O M. BISON DO FILME NOVO DE STREET FIGHTER — e é ninguém menos que David Dastmalchian, o rei das expressões intensas, o príncipe dos papéis bizarros e carismáticos, o homem que usou bolinhas mortais em The Suicide Squad e mesmo assim conseguiu ser o personagem mais fofo.

Para saber mais sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

