Novo filme de Street Fighter estreia em 2026 e promete honrar os arcades

Estreia marcada para 16 de outubro de 2026, com Ryu, Ken, Chun-Li e um elenco que parece roster de WrestleMania. Mano, o sonho de todo jogador de fliperama dos anos 90 finalmente vai virar realidade: a Legendary e a Paramount confirmaram que o novo filme de Street Fighter chega aos cinemas em 16 de outubro de 2026. Dirigido por Kitao Sakurai (aquele que já fez uns trampos fora da curva), o longa promete não só ser mais um filme de game, mas sim o filme de Street Fighter definitivo.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova produção que promete reviver a nostalgia dos arcades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

