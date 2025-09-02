Novo jogo de Rayman é confirmado pela Ubisoft Montpellier e Milan Ai, meu coraçãozinho nostálgico até tropeçou agora: um novo jogo de Rayman está oficialmente em desenvolvimento pelas equipes fofíssimas... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ai, meu coraçãozinho nostálgico até tropeçou agora: um novo jogo de Rayman está oficialmente em desenvolvimento pelas equipes fofíssimas da Ubisoft Montpellier e da Ubisoft Milan. E eu, Magali, que joguei Rayman ainda lá no PS1 (sim, aquele videogame que parecia um VHS de locadora e fazia barulho de turbina de avião), tô aqui abraçada no travesseiro lembrando da primeira vez que vi o Rayman dando aqueles pulinhos flutuantes com seus punhos destacáveis.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Capcom culpa preço do PS5 por vendas de Monster Hunter Wilds

March of Giants: Amazon mete os dois pés no peito e lança MOBA de guerra 4v4

PUBG anuncia collab histórica com G-Dragon: skins, eventos e muito hype no battle royale