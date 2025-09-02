Novo jogo de Rayman é confirmado pela Ubisoft Montpellier e Milan
Ai, meu coraçãozinho nostálgico até tropeçou agora: um novo jogo de Rayman está oficialmente em desenvolvimento pelas equipes fofíssimas...
Ai, meu coraçãozinho nostálgico até tropeçou agora: um novo jogo de Rayman está oficialmente em desenvolvimento pelas equipes fofíssimas da Ubisoft Montpellier e da Ubisoft Milan. E eu, Magali, que joguei Rayman ainda lá no PS1 (sim, aquele videogame que parecia um VHS de locadora e fazia barulho de turbina de avião), tô aqui abraçada no travesseiro lembrando da primeira vez que vi o Rayman dando aqueles pulinhos flutuantes com seus punhos destacáveis.
Não perca a chance de reviver essa nostalgia!
