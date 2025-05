NVIDIA lança driver com DLSS 4 turbinado pra DOOM no PC Preparem seus coolers, irmãos da Master Race, porque a NVIDIA chegou com os dois pés no peito da concorrência e lançou um novo GeForce... Game Hall|Do R7 14/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h27 ) twitter

Game Hall

Preparem seus coolers, irmãos da Master Race, porque a NVIDIA chegou com os dois pés no peito da concorrência e lançou um novo GeForce Game Ready Driver que não só dá tapa na cara de quem joga em console, como também traz aquele carinho quântico que só Ray Tracing nativo com DLSS 4 com Multi-Frame Generation pode oferecer. O jogo da vez? DOOM: The Dark Ages. E se você achava que DOOM já era rápido… meu parceiro, agora ele roda mais liso que sabão em rampa de mármore molhada.

