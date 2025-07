NVIDIA revela DLSS 4 com Multi-Frame Generation em novos jogos — e mais uma vez redefine o que é possível nos games Prepare-se para ser humilhado pela excelência técnica da NVIDIA… mais uma vez! E lá vamos nós de novo. Enquanto a concorrência ainda... Game Hall|Do R7 09/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h38 ) twitter

Game Hall

Prepare-se para ser humilhado pela excelência técnica da NVIDIA… mais uma vez! E lá vamos nós de novo. Enquanto a concorrência ainda está tentando descobrir como lidar com 30 frames por segundo sem parecer que o jogo tá rodando num tobogã de lama, a NVIDIA chega, acende um charuto feito de silício de última geração e joga na cara da indústria o DLSS 4 com Multi-Frame Generation. Porque, né? Rodar bem já não basta — tem que rodar com estilo, com honra e, claro, com aquele selo sagrado das placas GeForce RTX Série 50.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra mais sobre essa revolução nos games!

