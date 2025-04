O Nintendo Switch 2 está chegando e já tem preço! Com Mario Kart World, GameChat, retrocompatibilidade, GameCube no Online e MUITO mais! Segura esse Joy-Con que eu vou falar com o coração... Game Hall|Do R7 02/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h27 ) twitter

Com Mario Kart World, GameChat, retrocompatibilidade, GameCube no Online e MUITO mais! Segura esse Joy-Con que eu vou falar com o coração: A Nintendo largou uma BOMBA de amor nos nossos colos hoje. Aquele anúncio que faz a gente abrir a carteira chorando e ainda agradecer depois. SIM, meus amores, o Nintendo Switch 2 chega oficialmente no dia 5 de junho de 2025 e eu tô tipo o Mario no arco-íris: surtando de felicidade!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova maravilha da Nintendo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

