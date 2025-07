O pré-patch de Mists of Pandaria Classic chegou e sim, é hora de voltar pra Pandaria com orgulho e um chute giratório Magali ‘Pixel’ Susana mergulhou de novo em World of Warcraft Classic e voltou com cheiro de bambu, nostalgia e uma leve vontade de... Game Hall|Do R7 02/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h57 ) twitter

Magali ‘Pixel’ Susana mergulhou de novo em World of Warcraft Classic e voltou com cheiro de bambu, nostalgia e uma leve vontade de virar Monge. Gente… alguém avisa que a Blizzard fez pacto com nossa memória afetiva, porque o pré-patch de Mists of Pandaria Classic já está disponível e tá servindo mais fan service que evento de k-pop. Isso mesmo: PANDARIA TÁ DE VOLTA, agora no jeitinho Classic, pra você relembrar como era ficar preso no Templo do Tigre Branco porque esqueceu que tinha que falar com o NPC na caverna.

