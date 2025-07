O Rei chegou pra sentar no trono de eFootball! Pelé está no jogo! Tropa do futebol digital, respira e vem com o Spider, porque a notícia de hoje é daquelas que faz até o servidor dar lag de emoção:... Game Hall|Do R7 11/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h38 ) twitter

Game Hall

Tropa do futebol digital, respira e vem com o Spider, porque a notícia de hoje é daquelas que faz até o servidor dar lag de emoção: PELÉ chegou no eFootball, e não é qualquer versão não, mano — é o “Epic: Pelé”, o primeiro jogador do jogo com DUAS habilidades exclusivas.

Não perca a chance de saber mais sobre essa atualização incrível e tudo que o Rei trouxe para o jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

