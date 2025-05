Ola GG expande oficialmente para o Brasil — e mostra que Web3 também tem coração, camiseta grátis e caçada ao tesouro Oi, minhas estrelinhas descentralizadas! 🌟 Aqui é a Magali ‘Pixel’ Susana — a única jornalista gamer que já chorou em cima de um NFT... Game Hall|Do R7 26/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h37 ) twitter

Oi, minhas estrelinhas descentralizadas! Aqui é a Magali ‘Pixel’ Susana — a única jornalista gamer que já chorou em cima de um NFT bonito e deu bom dia pra um robô de IA que só respondia em inglês. E hoje a gente vai falar de uma expansão que não é de DLC, nem de universo compartilhado: é expansão real oficial da Ola GG pro Brasil! Sim, aquele projeto lindo que começou querendo abrir as portas do Web3 pra galera da América Latina agora olhou pro nosso jeitinho brasileiro de ser e disse: “tá na hora da gente colar aí de vez”. E a gente disse: “chega mais, só não repara na bagunça do servidor”.

Para saber mais sobre essa emocionante expansão e tudo que a Ola GG está trazendo para o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

