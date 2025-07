Once Upon a Katamari é anunciado com lançamento em outubro para PC e consoles Amantes de baguncinha cósmica e trilhas sonoras que moram no fundo do coração, preparem seus corações coloridos: a Bandai Namco acaba... Game Hall|Do R7 31/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h38 ) twitter

Amantes de baguncinha cósmica e trilhas sonoras que moram no fundo do coração, preparem seus corações coloridos: a Bandai Namco acaba de confirmar que Once Upon a Katamari, o primeiro jogo totalmente novo da franquia Katamari Damacy em 14 anos, será lançado no dia 24 de outubro de 2025 para PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura cósmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

